Πάτρα: Ηλικιωμένη άφησε χρυσές λίρες στα…σκουπίδια

«Φτερά» έκαναν οι λίρες μιας γυναίκας, η οποία έπεσε θύμα απάτης.

Θύμα απατεώνων έπεσε μία ηλικιωμένη από την Πάτρα, όταν έδωσε την περιουσία της σε επιτήδειους, που της είπαν πως θα χειρουργηθεί η ανιψιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η ίδια κατήγγειλε στην Αστυνομία πως της τηλεφώνησε ένας άνδρας ο οποίος της είπε πως είναι γιατρός και πως η ανιψιά της έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ίδιος της είπε πως πρέπει να καταβάλλει χρήματα ή λίρες για αυτό και η ηλικιωμένη πείστηκε συμφωνώντας να του δώσει 60 χρυσές λίρες.

Συμφώνησαν επίσης να τις βάλει σε σακούλα και να τις αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της για να τις πάρει ο συνεργάτης του, επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε επειδή «θα έμπαινε στο χειρουργείο»

Τελικά οι λίρες της ηλικιωμένης «έκαναν φτερά» ενώ οι δράστες αναζητούνται.

