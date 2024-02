Κορινθία

Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον νεαρό αναβάτη.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Δέλτα Κορίνθου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η μηχανή που οδηγούσε, ακόμη για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Αποτέλεσμα ήταν ο νέος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Είναι μάλιστα το δεύτερο τροχαίο με νεκρό τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, αφού την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου, ένας νεαρός ηλικίας 21 ετών, σκοτώθηκε όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Ο δικυκλιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο ο νεαρός εντέλει υπέκυψε στα βαριά του τραύματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, "στο 13,8ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, Ι.Χ. επιβατηγό που οδηγούσε 43χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 21χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου".

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: το 15μελές και τα αιτήματα για το ραντεβού στο Μαξίμου

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Θύμα της Greek Mafia φοβόταν ότι θα πέσει ο φυλακισμένος τρομοκράτης

Πανεπιστημιούπολη: Εμπρησμός σε 4 αυτοκίνητα (βίντεο)