Αγρότες πέταξαν άχυρα και κοπριά στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (βίντεο)

Διαμαρτυρόμενοι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο κτήριο της Περιφέρειας στην Κοζάνη και άδειασαν τις μπάλες με τα άχυρα εκεί.

Στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, μετέβησαν αγρότες της περιοχής, το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι αγρότες με τα περίπου 40 τρακτέρ τους, πέταξαν άχυρα και κοπριά στο κτήριο της Περιφέρειας, διαμαρτυρόμενοι για αδιαφορία στα αιτήματά τους, από πλευράς κυβέρνησης.

Στη συνέχεια και παρά τη συνεχή βροχόπτωση, προχώρησαν σε μπλόκο στη ΖΕΠ.

