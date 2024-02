Έβρος

Αλεξανδρουπολη: αγρότες “εισέβαλαν” στο Αεροδρόμιο

Οι αγρότες προσπάθησαν να συναντήσουν τον Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη.

Εισβολή στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν αγρότες, θέλοντας να συναντήσουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος νωρίτερα σήμερα ματαίωσε προγραμματισμένη συνάντηση που είχε μαζί τους.

Σε βίντεο έχουν αποτυπωθεί αγρότες του Έβρου που ψάχνουν τον Αυγενακη. Λένε ότι τους σνομπαρε. Και τους έστησε δύο ώρες είναι με τα τρακτέρ τους έξω από το αεροδρόμιο νωρίτερα ήταν μέσα στην Αλεξανδρούπολη έκαναν πορεία με τα τρακτέρ και έμειναν έξω από το ξενοδοχείο που θα ήταν η ομιλία Αυγενακη.

Τους είχε δώσει ραντεβού δεν εμφανίστηκε λένε και εξαγριώθηκαν και πήγαν στο αεροδρόμιο να τον βρουν

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, ο κ. Αυγενάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Κελέτση, θα συναντηθεί με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, ελαιοπαραγωγών και αγροτών.

Ωστόσο, αγρότες από την ευρύτερη περιοχή επιστράτευσαν τα τρακτέρ τους με στόχο, όπως λένε, να «περικυκλώσουν» το ξενοδοχείο όπου θα βρεθεί ο Λευτέρης Αυγενάκης και να κάψουν κατεστραμμένες ζωοτροφές.

