Θεσσαλονίκη - Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία στον Σοχό (εικόνες)

Λόγω της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που δημιούργησε τα σχολεία στον Σοχό θα παραμείνουν κλειστά.

Τα προβλήματα που δημιούργησε ο καιρός είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία στον Σοχό Θεσσαλονίκης

Οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στον Σοχό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα όλα τα σχολεία στην περιοχή, εκτός από το 2ο Νηπιαγωγείο.

Την απόφαση έλαβε η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, λόγω της διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ.

