Λάρισα

Λάρισα: Επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκων

Πως οι δυο δράστες κατάφεραν να υποπέσουν μέσα σε λίγη ώρα σε σωρεία αδικημάτων.

-

Συνελήφθησαν, τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στη Λάρισα, δύο ανήλικοι για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες πλησίασαν μία γυναίκα και έναν ανήλικο και ο ένας εκ των δύο, προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της γυναίκας, ενώ αποπειράθηκε να κλέψει χρήματα από τις τσέπες του ανήλικου.

Στη συνέχεια, οι δράστες προσέγγισαν άλλα δύο άτομα, ανήλικο και ανήλικη, και ο ένας εκ των δύο προέβη σε χειρονομία γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της ανήλικης, ενώ ο άλλος δράστης, με την απειλή μαχαιριού, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από τον ανήλικο χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Οι δράστες εντοπίστηκαν ενώ κατά την ακινητοποίησή τους, απώθησαν με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς. Επιπλέον, στην κατοχή του ενός δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

