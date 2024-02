Καβάλα

Καβάλα: Σκύλος δάγκωσε 7χρονο μαθητή

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο μαθητής του Δημοτικού, που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, έξω από το σχολείο του.

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε 7χρονος μαθητής έξω από το σχολείο του, στην Ελευθερούπολη Καβάλα.

Το περιστατικό έγινε έξω από το σχολείο αλλά σε μικρή απόσταση από την είσοδο του. Οι γονείς μετέφεραν το παιδί αρχικά στο Κ.Υ. Ελευθερούπολης, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το αγόρι, μία εβδομάδα μετά την επίθεση, συνεχίζει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Οι γονείς του διαμαρτύρονται επειδή το συγκεκριμένο σκυλί ακόμη και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερο- ισχυρίζονται- στην ίδια περιοχή κοντά στο σχολείο.

