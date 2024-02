Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμμορία που έκλεβε καταστήματα εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση η συνολική λεία του κυκλώματος σε χρήμα και είδος. Πώς μάθαιναν "τα κατατόπια" των επιχειρήσεων.

-

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να είχε διαπράξει σειρά κλοπών σε καταστήματα ψιλικών, καφετέριες και περίπτερα στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε η αστυνομία. Οι ληστείες συνέβαιναν σε καταστήματα ψιλικών, καφέ και περίπτερα, με την αθροιστική λεία τους να περιλαμβάνει μετρητά ύψους άνω των 20.000 ευρώ και καπνικά προϊόντα αξίας 6.600 ευρώ.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, και μεταξύ αυτών τρεις Έλληνες, δύο ανήλικοι αλλοδαποί και μία 16χρονη αλλοδαπή, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι εκ των συλλφθέντων εργάζονταν ή είχαν εργαστεί παλιότερα στα καταστήματα – “στόχους”, γνωρίζοντας έτσι για τη θέση απόκρυψης των χρημάτων και των καπνικών προϊόντων.

Απειλώντας άλλοτε με μαχαίρι κι άλλοτε με όπλο, και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να τέλεσαν από τον περασμένο Αύγουστο συνολικά 14 ληστείες και μία σε απόπειρα, στις περιοχές της Καλαμαριάς, της Πυλαίας και της Ξηροκρήνης.

Τρεις εκ των κατηγορούμενων (δύο 19χρονοι Έλληνες κι ένας 22χρονος Γεωργιανός) συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ύστερα από δύο ληστείες (η μία σε απόπειρα) τις οποίες πιάστηκαν να διαπράττουν επιτόπου στην Καλαμαριά.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε άλλες 13 ληστείες, ενώ προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων συνεργών τους από τους οποίους συνελήφθησαν οι τρεις (ένας 19χρονος Έλληνας, η ανήλικη από τη Βουλγαρία και ένας 31 ετών Γεωργιανός. Διαφεύγει ένας 21 ετών Γεωργιανός).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που συνδέονται με τις ληστείες, ένα πιστόλι κρότου, δύο γεμιστήρες, ένα μαχαίρι και μία σιδερογροθιά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας για αγρότες: Η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

ΕΚΠΑ- Αντιπρύτανης: ψευδές ότι εγώ "κατέβασα" τον server στην εξεταστική