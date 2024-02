Λέσβος

Λέσβος: Κάηκε σπίτι οικογένειας - Τους φιλοξένησε η πυροσβεστική (εικόνες)

Η μητέρα με τα δύο της παιδιά, δεν είχε κάποιο μέρος να μείνει, μετά την φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία τους.

Το ανθρώπινο πρόσωπό τους, έδειξαν την Τετάρτη τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Λέσβου οι οποίες όχι μόνο με αυταπάρνηση έσβησαν τη φωτιά σε σπίτι μονογονεϊκής οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, αλλά φιλοξένησαν και τα μέλη της οικογένειας στα γραφεία της υπηρεσίας αφού δεν είχαν που αλλού να πάνε.

Ειδικότερα το περιστατικό συνέβη σε σπίτι στην οδό Κυδωνιών στον Συνοικισμό στη Μυτιλήνη, όταν για άγνωστη αιτία ξέσπασε φωτιά στη 1 παρά τέταρτο τη νύχτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και εκκενώθηκε το σπίτι. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά, ωστόσο η ζημιά είχε γίνει και το σπίτι της άτυχης οικογένειας έπαθε μεγάλη ζημιά.

Την ώρα εκείνη ωστόσο η μητέρα με τα δύο παιδιά, ήταν σε κατάσταση σοκ και όπως αναφέρθηκε δεν υπήρχε κάποιος συγγενής στην πόλη για να τους φιλοξενήσει, ούτε και μπορούσε να βρεθεί λύση εκείνη τη στιγμή.

Οι πυροσβέστες υπό αυτές τις συνθήκες ανέλαβαν δράση και παρά το γεγονός ότι υπηρεσιακώς δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, πήραν την οικογένεια στα γραφεία της Πυροσβεστικής στη Μυτιλήνη προσωρινά με την προοπτική όταν ξημερώσει να ειδοποιηθεί ο Δήμος και να βρεθεί λύση για τη στέγαση των ανθρώπων.

Πράγματι το πρωί ενημερώθηκε για το περιστατικό η αρμόδια αντιδήμαρχος Μυτιλήνης Εριφύλη Χιωτέλλη η οποία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δήμαρχο έσπευσαν να βρουν λύση για τη φιλοξενία της μητέρας και των παιδιών.

Λίγο αργότερα ωστόσο, όταν η μητέρα ξεπέρασε το σοκ, ενημέρωσε το Δήμο και της αρχές ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται φιλοξενία και ότι προσωρινά θα μείνουν. σε συγγενείς της στην περιοχή του Πλωμαρίου.

