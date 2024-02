Φθιώτιδα

Φθιώτιδα - Αδέσποτα: Φρίκη με μαζική δηλητηρίαση σκύλων (εικόνες)

Πολλά σκυλιά έχουν εντοπιστεί δηλητηριασμένα τις τελευταίες ώρεςστην περιοχή και υπάρχει ο φόβος ότι θα βρεθούν κι άλλα.

Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά τέσσερα τουλάχιστον σκυλιά δηλητηριάστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας.

Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς λείπουν από το ίδιο σημείο άλλα τρία σκυλιά, ενώ τα γαυγίσματα έχουν σιγήσει σε ολόκληρο σχεδόν το χωριό κάτι που μαρτυρά ότι ο θάνατος έχει «χτυπήσει» και σε άλλα σημεία!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τα σκυλιά δηλητηριάστηκαν και μάλιστα μπροστά στα μάτια κατοίκων ακόμη και μικρών παιδιών.

Αρχικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στυλίδας για την εποπτεία και φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων Δημήτρης Καραγκούνης, εντόπισε δύο νεκρά σκυλιά το πρωί της Τρίτης.

Ένα ακόμη σκυλί εντοπίστηκε την ίδια ημέρα το απόγευμα έξω από σπίτι κοντά στην πλατεία του χωριού και το τελευταίο το πρωί της Τετάρτης κοντά στο νηπιαγωγείο.

Όλα τους ήταν με αφρούς στο στόμα, δείγμα ότι δηλητηριάστηκαν από φόλα, που κάποιο ανθρωπόμορφο τέρας σκόρπισε σε διάφορα σημεία του χωριού. Χαρακτηριστικά το τελευταίο σκυλάκι, βρήκε μαρτυρικό θάνατο μπροστά στα μάτια πολλών κατοίκων ανάμεσά τους και παιδιά. Παρά τις ενέργειες κατοίκου, με ένεση ατροπίνης να το σώσει, το σκυλάκι δεν τα κατάφερε.

Συγκλονισμένη η εκπαιδευτικός Δέσποινα Εξάρχου που τα φρόντιζε, υπέβαλλε μήνυση και της υπόθεσης έχει επιληφθεί το ΑΤ Στυλίδας. Σύμφωνα με το νόμο θα γίνουν οι ενέργειες για να εντοπιστεί ο δολοφόνος, που έσπειρε το δηλητήριο αδιαφορώντας πόσες σκυλίσιες ζωές θα αφαιρέσει, αλλά και το αν θα κινδυνεύσει άνθρωπος, καθώς τα σκυλιά ήταν σε κατοικημένη περιοχή.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι υπάρχει η βεβαιότητα ότι την ίδια «τύχη» είχαν και τα υπόλοιπα σκυλιά της περιοχής, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν όλα εξαφανιστεί!

Ο δράστης ή οι δράστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πράξη τους είναι κακουργηματική και τιμωρείται με ποινή κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από πενήντα έως εκατό ευρώ, ενώ συγχρόνως υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό, που καταβάλλεται στο δήμο.

