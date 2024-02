Μεσσηνία

Βία ανηλίκων - Καλαμάτα: σύλληψη ανήλικου και του πατέρα του για τον ξυλοδαρμό 16χρονου

Ο ανήλικος συνελήφθη για την επίθεση και τον τραυματισμό σε βάρος 16χρονου έξω από σχολείο στην Καλαμάτα.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, ένας 16χρονος ως δράστης ξυλοδαρμού έξω από σχολείο στην Καλαμάτα που αναγνωρίστηκε από το θύμα καθώς και ο 75χρονος πατέρας του για παραμέληση ανηλίκου, μετά και από τη μήνυση που είχαν υποβάλλει οι γονείς του 16χρονου θύματος.

Πιο συγκεκριμένα ένας 16χρονος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Καλαμάτα βρέθηκε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι έξω από το 3ο γυμνάσιο της πόλης περιμένοντας μία φίλη του. Τότε ξαφνικά του επιτέθηκαν πέντε νεαροί οι οποίοι κατά πληροφορίες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο ανήλικος δέχθηκε κλωτσιές και μπουνιές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά ο 16χρονος αποχώρησε για το σπίτι του. Οι δράστες αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο ο ανήλικος κατάφερε να αναγνωρίσει έναν συνομήλικό του.

Οι γονείς του 16χρονου μετέβησαν στην Αστυνομία και υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του ανηλίκου που αναγνώρισε ο γιος τους.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο 16χρονος δράστης για την επίθεση όπως και ο πατέρας του, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Δικογραφία έχει σχηματιστεί και για ακόμα τέσσερα άτομα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, Mε προφορική εντολή εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

