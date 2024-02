Οικονομία

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Τι είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής για το συλλαλητήριο που οργανώνεται για την Τρίτη, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των διεκδικήσεων των αιτημάτων των αγροτών.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με την απόφαση των εκπροσώπων των αγροτών σε 50 μπλόκα ανά την Ελλάδα για κάθοδο με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκινητα και λεωφορεία στην Αθήνα την Τρίτη.

"Στην Αθήνα θα κατέβουμε με όσο περισσότερα τρακτέρ μπορούμε", είπε ο κ. Αλειφτήρας, τονίζοντας ότι οι διαμαρτυρόμενοι δεν θα μείνουν μόνο για μια ημέρα στην Αθήνα, καθώς πέραν των σκέψεων για τις μορφές των κινητοποιήσεων τους, υπάρχουν και διαδικαστικά ζητήματα, που αφορούν τους χρόνους και τις ταχύτητες των τρακτέρ που θα φτάσουν στην Αθήνα το απόγευμα της Τρίτης και οι αγρότες θα κληθούν να φύγουν το βράδυ για να γυρίσουν στις περιοχές τους.

"|Βουλευτές πιέζουν αγρότες σε όλες τις περιοχές για να σπάσουν τα μπλόκα, ειναι σε εξέλιξη αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι", είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Παράλληλα με την κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία οι αγρότες, στην πανελλαδική σύσκεψη της Πέμπτης στην Νίκαια, αποφάσισαν πως όσοι μείνουν πίσω, θα προχωρήσουν σε δράσεις με κλείσιμο δρόμων και κομβικών σημείων σε λιμάνια και τελωνεία, για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, καταγγέλλουν απόπειρα εκφοβισμού αγροτών με αυτόφωρα και συλλήψεις.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν τους βρίσκει σύμφωνους - βάσει των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση - ο διαχωρισμός σε συνεταιρισμένους και μη ή για ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αν και οι αρχικές συζητήσεις έκαναν λόγο για διαδήλωση χωρίς τρακτέρ, τελικά αποφασίστηκε η κάθοδος των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τα αγροτικά μηχανήματά τους, ενώ από αρκετές περιοχές -ειδικά της βόρειας Ελλάδας- θα ναυλωθούν λεωφορεία, όπως ακριβώς συνέβη και στην Agrotica, στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως, από την πλευρά της η κυβέρνηση διαμηνύει στους αγρότες ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις έχουν εξαντληθεί.

