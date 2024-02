Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρός μετέφερε παράτυπους μετανάστες - Έσπασε μπάρες διοδίων για να διαφύγει

Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί όταν κατάφεραν να σταματήσουν τον νεαρό.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ξημερώματα Κυριακής συνέλαβαν 20χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενέργειας συστηματικών αστυνομικών ελέγχων στην Εθνική Οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον προαναφερόμενο άντρα, ο οποίος, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και, προχωρώντας σε επικίνδυνους ελιγμούς, έσπασε τις μπάρες σε τρεις σταθμούς διοδίων. Στη συνέχεια, ακινητοποίησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και το χρηματικό ποσό των (300) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

