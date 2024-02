Κορινθία

Κόρινθος: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Τέσσερις συλλήψεις

Τι ακριβώς συνέβη στο λιμάνι της Κορίνθου και πώς πιάστηκαν στα χέρια οι 16χρονοι.

Συμπλοκή έξι ατόμων σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Κορίνθου, με αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής τα αίτια.Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και μια γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο σημείο, όπου σημειώθηκε το συμβάν, εντοπίστηκαν δύο 16χρονοι που έφεραν εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και σύμφωνα με δήλωσή τους προκλήθηκαν απο ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια οι 16χρονοι κατέθεσαν έγκληση κατά τεσσάρων ημεδαπών για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για εκτίμηση της υγείας τους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

"Ενημερώθηκε τις βραδινές ώρες χθες, το Λιμεναρχείο Κορίνθου, για περιστατικό συμπλοκής ατόμων, στη χερσαία ζώνη Λιμένα Κορίνθου.

Αμέσως στελέχη του Λιμεναρχείου μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν δύο 16χρονους ημεδαπούς που έφεραν εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία σύμφωνα με δήλωσή τους προκλήθηκαν απο ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια οι 16χρονοι κατέθεσαν έγκληση κατά τεσσάρων ημεδαπών για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για εκτίμηση της υγείας τους. Ακολούθως, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο από τους τέσσερις προαναφερόμενους ημεδαπούς που επίσης υπέβαλαν έγκληση κατά των δύο 16χρονων για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη κατά τα άρθρα 308, 333 και 361 Π.Κ., οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.

Από τη Λιμενική Αρχή Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου δύο (02) ακόμη εμπλεκόμενοι ημεδαποί" αναφέρεται στην ανακοίνωση

