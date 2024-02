Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νεκρή ηλικιωμένη που έπεσε από μπαλκόνι

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε οδηγός πεσμένη στον δρόμο. Πώς συνέβη το τραγικό συμβάν

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια 81χρονη γυναίκα εντοπίστηκε πεσμένη στο δρόμο, από διερχόμενη οδηγό, η οποία κάλεσε άμεσα βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές. Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

