Ιωάννινα

Ζαγόρι: Εγκλωβίστηκε στα χιόνια παρέα εκδρομέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπέτεια μέσα στο χιόνι, το κρύο και το βράδυ ποιυ σιγά-σιγά έπεφτε, για παρέα Θεσσαλονικιών στο Ζαγόρι.

-

(εικόνα: αρχείου)

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική και περιπέτεια μέσα στο κρύο και το χιόνι επιφύλαξε την Δευτέρα η εξόρμηση για μια παρέα από την Θεσσαλονίκη στο Ανατολικό Ζαγόρι Ιωαννίνων, στον ορεινό δρόμο από την Βωβούσα προς τον Γυφτόκαμπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αργά το απόγευμα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι 3 άνδρες και 2 γυναίκες εγκλωβίστηκε στα χιόνια στον δρόμο από την Βωβούσα προς τον Γυφτόκαμπο, κι εκείνοι το εγκατέλειψαν και συνέχισαν πεζή. Παράλληλα ζήτησαν βοήθεια και ξεκίνησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής, ενώ προς την περιοχή έσπευσε η 5η ΕΜΑΚ και ο διοικητής της. Κάτοικοι από την περιοχή που ενημερώθηκαν για το συμβάν, πήγαν για να τους εντοπίσουν και να τους βοηθήσουν. Όταν τους προσέγγισαν, αντιμετώπισαν και οι ίδιοι πρόβλημα, γιατί και τα δικά τους αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι. Μετά από προσπάθειες κατάφεραν να τα ξεκολλήσουν, ενώ παράλληλα έφτασαν και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στις 20.30 ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού και οι 5 Θεσσαλονικείς βρίσκονταν ασφαλείς σε καταφύγιο της περιοχής.

Η διαδρομή Βωβούσα-Γυφτόκαμπος στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, είναι ιδιαίτερα δύσκολη δεν συνιστάται για πολλούς μήνες του χρόνου, λόγω συνθηκών που επικρατούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: αστυνομικός ταμπουρώθηκε σπίτι του μετά από καυγά με τη γυναίκα του

ΓΣΕΕ: Ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι...

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Δεν θα πλημμυρίσει με τρακτέρ η Αθήνα (βίντεο)