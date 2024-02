Χανιά

Σφακιά: Youtuber με θέμα το ψάρεμα ο ένας από τους δύο που πνίγηκαν με το κανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια του ψαρέματός των δύο ανδρών ποθ εντοπίστηκαν νεκροί, ενισχύθηκαν οι άνεμοι στην περιοχή με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ρεύματα

-

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους, όταν πήγαν για ψάρεμα και παρασύρθηκαν στα ανοιχτά των Σφακιών με το κανό τους.

Κατά τη διάρκεια του ψαρέματός τους, ενισχύθηκαν οι άνεμοι στην περιοχή με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ρεύματα. Οι ίδιοι επικοινώνησαν με τις αρχές και ανέφεραν την κατάστασή τους και άμεσα ξεκίνησαν ενέργειες για τον εντοπισμό τουςΑρχικά εντοπίστηκε το κανό του 50χρονου από το Ρέθυμνο. Λίγο μετά, βρέθηκε το άψυχο κορμί του άνδρα μεταξύ Γαύδου και Πλακιά και αργότερα εντοπίστηκε και ο φίλος του.

Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη τους για τη θάλασσα που ο ένας από τους δύο φίλους είχε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο youtube όπου ανέβαζε βίντεο από τις «επιτυχίες» του στο ψάρεμα.

Έδινε πληροφορίες σε νέους και παλιούς για τεχνικές ψαρέματος, τα δολώματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, τα καλάμια, αλλά και την εποχή που θα συναντήσουν συγκεκριμένα ψάρια. Το τελευταίο του βίντεο το ανέβασε 8 μήνες πριν, όπως αναφέρει το cretapost.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του

ΑΠΘ - Νομική: "Χάθηκε" το εξάμηνο, δεν θα γίνει η Εξεταστική

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα