Διαρρήκτες “ξάφρισαν” σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο περιλαμβάνει η λεία συμμορίας διαρρηκτών, που φέρεται να «ξάφρισε», τον προηγούμενο Φεβρουάριο, τρία σπίτια- τα δύο στη Θεσσαλονίκη και το τρίτο στη Χαλκιδική.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση των διαρρήξεων - κλοπών, ταυτοποιώντας ως δράστες τρεις αλλοδαπούς, δύο εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παρόμοια αδικήματα.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους ιδιοκτήτες τους, και μεταξύ αυτών το κλεμμένο όχημα.

