Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Επιπλέον μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση

Ποιος ο νέος εξοπλισμός που τοποθετήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια του κτηρίου, μετά την πρόσφατη αποστολή ύποπτου φακέλου.

Μία ακόμα (τρίτη) μαγνητική πύλη με εξοπλισμό σάρωσης αποσκευών (X-RAY) τοποθετήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας μετά την αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτικά φακέλου σε γραφείο προέδρου εφετών.

Ο νέος εξοπλισμός τοποθετήθηκε και λειτουργεί από σήμερα το πρωί στην πλαϊνή είσοδο του μεγάρου (δίπλα από το υπαίθριο πάρκινγκ των δικηγόρων), απ' όπου εισέρχονται κατά κανόνα οι δικηγόροι.

Η νέα μαγνητική πύλη ήρθε να προστεθεί στις δύο υπάρχουσες, με τις αντίστοιχες συσκευές ελέγχου ακτίνων Χ, που λειτουργούν -συνήθως εκ περιτροπής- στην κεντρική είσοδο του κτηρίου.

Σε προ ημερών σύσκεψη, η Επιτροπή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και μεταξύ αυτών πρότεινε τη μόνιμη διάθεση ειδικά εκπαιδευμένων σε συστήματα X-RAY αστυνομικών και φρουρού στο υπόγειο πάρκινγκ, την τοποθέτηση πλεγμάτων στα ισόγεια παράθυρα αλλά και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας περιμετρικά του κτηρίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνονται άλλωστε σε σχετική έκθεση που είχε συντάξει από το 2013 η ΕΛ.ΑΣ.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

