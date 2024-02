Ηράκλειο

Κρήτη - Απόπειρα ληστείας: Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ έδιωξε εισβολέα... με τον πλάστη (βίντεο)

Πώς η θαρραλέα επιχειρηματίας κατάφερε να εξουδετερώσει το νεαρό που της ζήτησε της εισπράξεις.

Ένοπλη απόπειρα ληστείας με… απρόβλεπτη έκβαση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε μίνι μάρκετ στο κέντρο του Ηρακλείου.

Άγνωστος δράστης, φορώντας κράνος και κρατώντας μια ματσέτα, εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια απαιτώντας τα χρήματα του ταμείου.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης Creta24.gr ο άνδρας πέταξε ένα τσαντάκι πάνω στο ταμείο και ζήτησε από τη γυναίκα τις εισπράξεις. Αν και αρχικά εκείνη εμφανίστηκε να κάνει πίσω φοβισμένη, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε κρατώντας έναν πλάστη, χτυπώντας τη ματσέτα και τα χέρια του δράστη και ενεργοποιώντας τον συναγερμό.

Ο ληστής όταν αντιλήφθηκε ότι μόνο εύκολο δεν ήταν το θύμα του, έφυγε από το κατάστημα προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα όπως αναφέρει ο γιος της γυναίκας και ιδιοκτήτης του καταστήματος, δεν είναι πρώτη φορά που η μητέρα του έχει αποτρέψει ληστεία χρησιμοποιώντας τον πλάστη.

