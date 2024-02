Αργολίδα

Ναύπλιο: Φωτιά σε σπίτι ζευγαριού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν οι ενδείξεις για τα αίτια της φωτιάς στο σπίτι του ζευγαριού στο Ναύπλιο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

-

Πυκνοί καπνοί που έβγαιναν από διαμέρισμα στο Ναύπλιο κινητοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου.

Η φωτιά εντοπίστηκε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην οδό Άργους σε πολυκατοικία του αριθμού 36.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ πυροσβέστες έκαναν χρήση ειδικών συσκευών οξυγόνου. Νωρίτερα η ΔΙ.ΑΣ. απεγκλώβισε από το καιόμενο διαμέρισμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους δυο ηλικιωμένους με αναπνευστικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής οι ενδείξεις δείχνουν ως αιτία της φωτιάς βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό ψυγείο, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν ειναι μεγάλες στο διαμέρισμα.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Αθήνα: “Κλειστό” το κέντρο λόγω διαδηλώσεων (εικόνες)

Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία