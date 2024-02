Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Τραγικό τέλος για δύο νέους (εικόνες)

Ακαριαίος ήταν ο θάνατος των δύο νεαρών, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο.

Τροχαίο με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νεαρών παιδιών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Πάτρα.

Οι νεαροί επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, η οποία κινείτο στην εθνική οδό προς την Πάτρα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Ο 20χρονος και 21χρονος έπεσαν από τη μηχανή, χτύπησαν σε πολλά σημεία και πέθαναν ακαριαία.

Αυτόπτες μάρτυρες σημείωναν πως, η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα και παραβίασε και κόκκινο σηματοδότη.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν αμέσως το μοιραίο.

Τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: flamis.gr

