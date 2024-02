Μεσσηνία

Επεισοδιακή σύλληψη Ρομά για 15 κλοπές!

Ο 27χρονος άνδρας προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Εξιχνιάσθηκαν χθες (22/2), ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, δεκαπέντε περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, στην Καλαμάτα καθώς και στο Ασπρόχωμα αλλά και σε άλλες κοινότητες Δήμου Καλαμάτας.

Για τις υποθέσεις αυτές, είχαμε και την “επεισοδιακή” σύλληψη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, ενός 27χρονου Ρομά σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική διερεύνηση που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι 27χρονος Ρομά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 μηνών στην Καλαμάτα και στο Ασπρόχωμα, διέπραξε συνολικά δεκαπέντε περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, επιχειρήσεις και ιατρείο όπου αφαίρεσε, μεταξύ άλλων, χρήματα, καταγραφικά μηχανήματα κλειστού κυκλώματος και εργαλεία, καθώς και δύο περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε οικία και σε επιχείρηση, αντίστοιχα.

Προχθες το απόγευμα, στην Αιθαία, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, όπου εντοπίσθηκε ο 27χρονος. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν, αυτός προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης, αντιστάθηκε σθεναρά επιτιθέμενος προς τους αστυνομικούς, ενώ ταυτόχρονα τους εξύβριζε και τους απείλησε φραστικά.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη -2- γυναίκες, ηλικίας 23 και 50 ετών, αντίστοιχα, γιατί κατά την ακινητοποίηση και σύλληψη του 27χρονου, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και προσπάθησαν να ματαιώσουν τη σύλληψη του. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου.

Τέλος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 27χρονου, στην Αιθαία, βρέθηκε και κατασχέθηκε αλυσοπρίονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

