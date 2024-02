Κιλκίς

Αγρότες: Ενισχύεται το μπλόκο των Ευζώνων (εικόνες)

Στο μπλόκο είναι προγραμματισμένο να γίνει την Δευτέρα το μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο.

Μέχρι την Δευτέρα θα παραμείνουν στα μπλόκα τους οι αγρότες.

Μετά το κλείσιμο της Ιονίας οδού στην Αιτωλοακαρνανιά και στην Μακεδονία, στο τελωνείο Ευζώνων, οι αγρότες έχουν τοποθετήσει τα τρακτέρ τους στην είσοδο και δεν επιτρέπουν να περάσουν φορτηγά οχήματα.

Το μπλόκο στο τελωνείο ενισχύεται καθημερινά, συμφωνα και μρ υην απόφαση των μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας για την δημιουργία ενός μεγάλου μπλόκου.

Στο μπλόκο των Ευζώνων την Δευτέρα στις 12.00 είναι προγραμματσιμένο μεγάλο παναγροτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα αγρότες θα αποκλείσουν το τελωνείο της Νίκης στη Φλώρινα και αγρότες θα μπουν με τα τρακτέρ τους στην Λάρισα και την Καρδίτσα.





