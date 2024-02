Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του λίγες ώρες μετά την άφιξη του. Το σενάριο που απέκλεισε η αστυνομία.

-

Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Ιωάννινα βρέθηκε ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, είχε πάει για προσωπικούς λόγους στο ξενοδοχείο και μερικές ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Ιωάννινα. Στο σημείο έσπευσε Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως για τον άνδρα ήταν αργά.

Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η αιτία θανάτου αναμένεται να προκύψει από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, καθώς και από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Διαβάστε ακόμη:

ΣΥΡΙΖΑ: Το Συνέδριο είπε “όχι” σε εκλογές για Πρόεδρο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Τραμπ για πρίγκιπα Χάρι: Πρόδωσε την Βασίλισσα