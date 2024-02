Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Μαγευτική εμφάνιση του "φεγγαριού του χιονιού" και στην Αθήνα. Γιατί πήρε αυτή την ονομασία. Ποια άλλη ιδιαιτερότητα είχε η πανσέληνος του Φεβρουαρίου.

Η "Πανσέληνος του Χιονιού" και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης προσέφεραν ένα μαγευτικό θέαμα την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Τα περισσότερα ονόματα για τις πανσελήνους προέρχονται από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Συνήθως περιγράφουν φυσικά φαινόμενα ή αλλαγές που πραγματοποιούνται στην χλωρίδα ή στην πανίδα κατά την εκάστοτε εποχή του χρόνου.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάστηκε "Φεγγάρι του Χιονιού" λόγω της πυκνής χιονόπτωσης και της χιονοθύελλας που κατά κανόνα εμφανίζεται τον μήνα Φεβρουάριο στη Βόρεια Αμερική και πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής.

