Μεσσηνία: Ανήλικος κλέφτης λαδιού

Ένα παιδί 15 ετών συνελήφθη για κλοπές, μεταξύ των οποίων και λαδιού.

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, τρεις περιπτώσεις κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πιλαλίστρα του Δήμου Μεσσήνης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, ένας 15χρονος Ρομά.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 3 ημεδαπούς, που αναζητούνται.

Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική διερεύνηση που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, αξιοποιώντας κατάλληλα συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από την 19.2.2024 έως και την 26.2.2024, στη Μεσσήνη και σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης, είχαν διαπράξει:

1 περίπτωση κλοπής οχήματος από επιχείρηση οικοδομικών υλικών, το οποίο ήταν έμφορτο με έπιπλα

Μια περίπτωση κλοπής σε αγροτικό συνεταιρισμό στου Δούρα, όπου αφαίρεσαν πάνω από 2 τόνους ελαιόλαδου, 2 μπαταρίες οχημάτων και διάφορα αγροτικά εργαλεία, καθώς και

Μια περίπτωση κλοπής σε αποθήκη στην Τρίοδο, όπου αφαίρεσαν 50 κιλά ελαιόλαδο.

Μέρος των αφαιρεθέντων βρέθηκε και αποδόθηκε, ενώ κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του.

