Κρήτη: Έκλεψαν εκατοντάδες κιλά ελαιόλαδο

Πώς οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τη ιδιωτική αποθήκη και να αφαιρέσουν τόσο μεγάλη ποσότητα στα κρυφά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου Λασιθίου προκειμένου να βρεθούν οι δράστες μιας κλοπής που καταγράφηκε από αποθήκη στα Μέσα Λακώνια Λασιθίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν από κοινού στην αστυνομία ένας άντρας 78 ετών και μία γυναίκα 80 ετών, άγνωστά άτομα παραβίασαν την πόρτα αποθήκης που ανήκει στην 80χρονη και αφαίρεσαν ποσότητα ελαιολάδου βάρους 544 κιλών.

Η κλοπή σύμφωνα το ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κρήτης ekriti.gr , εκτιμάται ότι έγινε από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου.

Η εκτιμώμενη αξία του ελαιολάδου ανέρχεται στις 4.500 ευρώ.

