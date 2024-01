Πολιτισμός

Λασίθι: μυστήριο με αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν σε δημοτικό όχημα

Τι ερευνούν οι αρχές σχετικά για την υπόθεση. Η ανάρτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Mια περίεργη υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, μετά τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων σε όχημα του δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Υπάλληλοι του δήμου εντόπισαν την περασμένη Πέμπτη τα τέσσερα αντικείμενα σε ντουλαπάκι ενός τζιπ του δήμου και άμεσα ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για τέσσερα πήλινα και λίθινα αντικείμενα τα οποία φαίνεται πως εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων και τα οποία παραδόθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για εξέταση.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστώσουν πως τα αρχαία αντικείμενα βρέθηκαν μέσα στο όχημα του δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το βιβλίο κίνησης του συγκεκριμένου οχήματος προκύπτει ότι το χρησιμοποιούν πολλοί υπάλληλοι του δήμου.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου σχηματίζεται δικογραφία για τη υπόθεση.

Ανάρτηση αναφορικά με την υπόθεση έκανε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, στην οποία αναφέρει:

«Σχετικά με δημοσίευμα που αφορά σε εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων σε δημοτικό όχημα, ένα μήνα μετά την εγκατάσταση της νέας διοίκησης του Δήμου, με επιστολή μας προς τις αστυνομικές αρχές ζητούμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καμία ανοχή σε μεθοδεύσεις, έμμεσες απειλές, ύποπτες πράξεις, παιδικούς σχεδιασμούς, και σε “τυχαία” περιστατικά.

Οποιαδήποτε προσπάθεια μεθοδευμένης σύνδεσης μας με τέτοιου είδους περιστατικά, θα αντικρίζει αμέσως το φως της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης.

Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές για να ρίξουν άπλετο φως σε αυτήν την τουλάχιστον “περίεργη” υπόθεση.

Καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες σε εγρήγορση».

