Ρόδος: Νεκρός σε τροχαίο 18χρονος - Έπεσε με τη μοτοσικλέτα σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής για τον 18χρονο.

Τραγωδία συνέβη στη Ρόδο, καθώς ένας νεαρός, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο πουείχε με το μηχανάκι του.

Πιο συγεκριμένα, κατέληξε τη Δευτέρα, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της Ρόδου, ένας 18χρονος ροδίτης ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της 18ης Φεβρουαρίου στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ρόδου - Καλλιθέας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, το δίκυκλο όχημα στο οποίο οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στάση λεωφορείου.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι ότι το όχημα διέλυσε το πλαϊνό μέρος της στάσης περνώντας μέσα από τα τζάμια!

Ο άτυχος νεαρός διακομίστηκε αμέσως από τους διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς, 8 μέρες μετά κατέληξε. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του νέου τροχαίου δυστυχήματος, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

