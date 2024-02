Τρίκαλα: Πλήθος κόσμου τίμησε τη μνήμη των θυμάτων των Τέμπών (εικόνες)

Τρίκαλα

Οι κάτοικοι της πόλης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας Πλακιά που τους ζήτησε να έρθουν στην κεντρική πεζογέφυρα της πόλης και μαζί να προσευχηθούν για τα θύματα του δυστυχήματος.

Βουβό “αντίο” στα τρία δικά τους κορίτσια, την Αναστασία, τη Θώμη και τη Χρύσα, αλλά και στα υπόλοιπα αδικοχαμένα παιδιά του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, είπαν το βράδυ της Τρίτης 27 Φεβρουαρίου οι Τρικαλινοί.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας Πλακιά που τους ζήτησε να έρθουν στην κεντρική πεζογέφυρα της πόλης και μαζί να προσευχηθούν για την ανάπαυση των ψυχών των τριών κοριτσιών. Τα Τρίκαλα πενθούν, τα Τρίκαλα πονάνε. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, ένα πράγμα μόνο ζητούν, δικαίωση και απόδοση των ευθυνών.

