Τροχαίο: Πέθανε ο νεαρός που είχε τραυματιστεί στην λεωφόρο Κνωσού

Ο 24χρονος νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου για σχεδόν έναν μήνα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, ο 24χρονος που είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στη λεωφόρο Κνωσού.

Ο νεαρός είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς, δυστυχώς, να τα καταφέρει τελικά.

Τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτης, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρύτερα και ο νεαρός οδηγός του δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο.

