Πέλλα: Απατεώνες παγιδεύτηκαν από 86χρονο

Πως χειρίστηκε το ζήτημα ο ηλικιωμένος, ο οποίος δεν πίστεψε τους ισχυρισμούς των νεαρών. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Δύο μετανάστες πολίτες Βουλγαρίας συνελήφθησαν στην Πέλλα για εμπλοκή σε απάτη, με πρόσχημα τον υποτιθέμενο τραυματισμό συγγενούς υποψήφιου θύματος, σε τροχαίο ατύχημα.

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 32χρονο που έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας όταν πήγαν να παραλάβουν από 86χρονο το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Τα χρήματα υποτίθεται ότι προοριζόταν για χειρουργείο, στο οποίο επρόκειτο να υποβληθεί η νύφη του ηλικιωμένου, όπως του ανέφερε σε προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, άγνωστος συνεργός των συλληφθέντων που προσποιήθηκε τον θεράποντα γιατρό.

Ο 86χρονος όμως δεν πείστηκε, ενημέρωσε την Ασφάλεια Πέλλας και στήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη των δύο αλλοδαπών. Στην κατοχή τους και σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

