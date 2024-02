Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ζευγάρι ηλικιωμένων πέθανε με λίγες μέρες διαφορά

Ακόμα ένα ζευγάρι που έζησε όλη του τη ζωή μαζί, χωρίστηκε από τον θάνατο.

Τους χώρισε ο θάνατος αλλά μόνο για λίγες ώρες αφού ζευγάρι ηλικιωμένων στο χωριό Καμάρες έφυγε ουσιαστικά μαζί από την ζωή…

Την περασμένη Τρίτη η Μαρία Πρωτογεράκη (το γένος Κουτεντάκη) άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 85 ετών και χθες η οικογένειά της την αποχαιρέτησε στον Ιερό Νεό Κοιμήσεως Θεοτόκου στις Καμάρες.

Σήμερα έφυγε από την ζωή και ο σύζυγός της Εμμανουήλ Πρωτογεράκης σε ηλικία 90 ετών και αύριο θα τελεστεί στον ίδιο Ναό η κηδεία ενώ θα ταφεί δίπλα στην σύζυγό του…

Το ζευγάρι που έφυγε από τη ζωή είχε δημιουργήσει μια ευλογημένη και καταξιωμένη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και αρκετά εγγόνια και ο θάνατός τους έχει συγκλονίσει τις Καμάρες.

Ο γιος τους, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, που έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Φαιστού, έγραψε:

«Πατέρα μας δεν άντεξες δύο μέρες χωρίς τη μάνα μας. Καλό ταξίδι και καλή μας αντάμωση. Να μας προσέχει τη μάνα πους σίγουρα σε περιμένει. Σε ευχαριστώ για όλα!».

Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Πρωτογεράκη για το πένθος τους…

Πηγή: neakriti.gr

