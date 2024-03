Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονου για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Τι βρήκαν οι Αρχές σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην περιοχή της Τούμπας.

Στον εντοπισμό και στη σύλληψη 28χρονου, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα στην περιοχή της Τούμπας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 435 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένη σε τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, το προαναφερόμενο συμβάν έγινε χθες το απόγευμα, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

