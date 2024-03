Αρτα

Άρτα: Μαινόμενος ιερέας τραυμάτισε την εν διαστάσει σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάος σε δίκη για την επιμέλεια παιδιών ιερέα, με τον πατέρα να επιτίθεται σε όποιον έβρισκε μπροστά του.

-

Εκτός ελέγχου ήταν ένας ιερέας, ο οποίος επιτέθηκε στην εν διαστάσει σύζυγό του, σε συγγενείς της, αλλά και σε αστυνομικούς.

Το περιστατικό έγινε στην Άρτα, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση για την επιμέλεια των παιδιών του ιερωμένου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της δίκης επιτέθηκε και τραυμάτισε τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας.

Επιτέθηκε όμως και σε αστυνομικούς, τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας, όσο και στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου αρχικά μεταφέρθηκε.

Η Αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ο οποίος διέταξε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για ψυχιατρικές εξετάσεις. Κατά την είσοδό του στο νοσηλευτικό ίδρυμα ο ιερέας συνάντησε συγγενικά πρόσωπα της συζύγου του στα οποία επίσης, επιτέθηκε.

Στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών είχαν μεταφερθεί ήδη τόσο η σύζυγός του όσο και ένα από τα παιδιά του λόγω λιποθυμικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν περίπου ένα χρόνο ο ιερέας είχε ξυλοκοπήσει 2 άτομα στο κέντρο της Άρτας τα οποία είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου – Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο σε αγώνα θρίλερ

Σεισμός στα Φάρσαλα

Στουρνάρας: Χωρίς την ΤτΕ το 2015 ίσως να είχαμε βγει από την Ευρωζώνη