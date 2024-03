Ημαθία

Βέροια: Συλλήψεις ανηλίκων για σωρεία κλοπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε λίγες μέρες, πρόλαβαν να κάνουν δεκάδες κλοπές και απόπειρες, με πλούσια λεία.

-

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Μαρτίου στην Ημαθία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Μικτής Ομάδας Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, τέσσερις ανήλικοι ημεδαποί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2024 διέπραξαν στην Βέροια συνολικά 4 κλοπές και 13 απόπειρες κλοπής από σταθμευμένα οχήματα, αφαιρώντας κοσμήματα και αντικείμενα, αξίας πάνω από 1.400 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ και 3 τραπεζικές κάρτες, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους. Επίσης συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ για το ίδιο αδίκημα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος,

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές την Κυριακή

ΗΠΑ – Τραμπ: Μια ανάσα… από το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων

Οι “Ψυχοκόρες“ κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)