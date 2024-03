Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πυροβόλησε την μητέρα του με αεροβόλο γιατί την έπιασε “θρησκευτική κρίση”

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης. Τι λέει από την πλευρά της η μητέρα και ο πατέρας για την επίθεση. Ποιος ήταν ο στόχος του δράστη.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την Δευτέρα υπόθεση με κατηγορούμενο για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης εις βάρος της μητέρας του με αεροβόλο όπλο έναν 34χρονο Ροδίτη!

Αρχικώς είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας της μητέρας του και παράβαση του νόμου περί όπλων και τελικώς καταδικάστηκε για το προαναφερόμενο αδίκημα κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και του επιβλήθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2021 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση είχε φτάσει μέχρι και τον Αρειο Πάγο και με το υπ’ αρίθμ. 959/2019 βούλευμα του Ε’ Τμήματος είχε απορριφθεί η αίτησή του για την αναίρεση του υπ’ αρίθμ. 155/2018 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου με το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη.

Tην 19η Οκτωβρίου 2017 και περί ώραν 18.00 ο κατηγορούμενος μετά από διαπληκτισμό που είχε με την 49χρονη μητέρα του, εντός της οικίας τους, στην οδό Παύλου Γνεύτου, την πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, με αεροβόλο όπλο το οποίο εκτοξεύει μεταλλικά σφαιρίδια, τραυματίζοντάς την στην πλάτη.

Η 49χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ, που με την σειρά του ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος τους παρέδωσε ένα αεροβόλο τυφέκιο μάρκας «Gamo».

Ο 34χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έπασχε από αλκοολισμό (έχει ήδη ολοκληρώσει πρόγραμμα αποκατάστασης του ΚΕΘΕΑ), κατέθεσε ότι την επίμαχη ημέρα και ώρα την μητέρα του την έπιασε… «θρησκευτική κρίση» επειδή την ενημέρωσε ότι θα έφευγε από την οικία της ενοχλημένος διότι όλη την ώρα του λέει «το σπίτι μου και το σπίτι μου».

Υποστήριξε ότι πρίν από μια εβδομάδα του είχε πάρει 150 ευρώ από την τσέπη του, ενώ κοιμόταν κι ότι της ζήτησε να του τα επιστρέψει.

Επιπλέον κατέθεσε ότι η μητέρα του, του είχε πει ότι επρόκειτο να συναντήσει τη σύντροφό του για να διαμαρτυρηθεί διότι του έδινε χρήματα για να αγοράζει αλκοόλ και για να την σταματήσει πήρε το σκοπευτικό του αεροβόλο.

Στόχος του ήταν, όπως είπε, να το προτάξει στην μητέρα του και να την αναγκάσει να μείνει ακίνητη αλλά εκείνη συνέχισε προς την πόρτα για να συναντήσει τη σύντροφό του.

Εκείνος, όπως είπε, πυροβόλησε μια φορά και η βολίδα από το αεροβόλο χτύπησε στην ντουλάπα και μετά εξοστρακίστηκε και χτύπησε την μητέρα του στην πλάτη.

Η μητέρα του βρισκόταν σε απόσταση 50 – 60 εκατοστών από την ντουλάπα.

Ο πατέρας του κατέθεσε ότι ο 34χρονος ήθελε να φύγει από τη Ρόδο για δύο ημέρες και η μητέρα του του πήρε 150 ευρώ που είχε.

Ο μεταξύ τους διαπληκτισμός έγινε για την αιτία αυτή κι όταν η μητέρα του πήρε τον σάκο που κρατούσε για να τον αποτρέψει να φύγει την πυροβόλησε (κατά λάθος, υποστηρίζει ο πατέρας του).

Ο πατέρας του 34χρονου διατείνεται μάλιστα ότι η βολίδα εξοστρακίστηκε και χτύπησε πρώτα ένα κομοδίνο, ένα παράθυρο και μετά την 49χρονη στην πλάτη.

Η μητέρα του διατείνεται ότι ο 34χρονος δεν ήθελε να την βλάψει και ότι πρόκειται για μια άτυχη στιγμή.

Αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος της αγαπημένης του μητέρας, με την οποία, όπως τονίζει, έχει άριστες σχέσεις και εξ αυτού διαμένει μαζί της μέχρι σήμερα και ο τραυματισμός της, στις 19 Οκτωβρίου 2017, οφείλεται καθαρά σε ατυχή στιγμή και από γεγονός απρόβλεπτο και όλως τυχαίο, χωρίς να έχει οποιονδήποτε, λόγο, σκοπό και σκέψη, όχι μόνο ανθρωποκτόνο αλλά ούτε καν τραυματισμού της.

Πηγή: dimokratiki.gr

