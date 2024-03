Θεσσαλονίκη

Revenge porn – Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο

Μετά την άρνηση της 39χρονης να τα ξαναβρούν, άρχισε να στέλνει βίντεο στον νυν σύντροφο της και μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί…

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 52χρονος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος προχώρησε σε εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της 39χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να πίεζε την πρώην σύντροφό του να συναντηθούν και να προσπαθήσουν να είναι ξανά μαζί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, όταν οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, εκείνος άρχισε να στέλνει στον νυν σύντροφο της 39χρονης βίντεο ερωτικού περιεχομένου στα οποία απεικονιζόταν εκείνη.

Η δράση του όμως δεν σταμάτησε εκεί αφού σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 39χρονη, ο 52χρονος ανήρτησε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεσής της.

