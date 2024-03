Λάρισα

Λάρισα: Έπεσε πόρτα και τραυμάτισε γιατρό στο κεφάλι

Η ακτινολόγος επιχείρησε να κλειδώσει την πόρτα όταν αυτή ξεκόλλησε ολόκληρη και της έπεσε στο κεφάλι.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Νοσοκομείο της Λάρισας.

Σύμφωνα με το thessalianews.gr, μια πόρτα στο ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας έφυγε από τη θέση της και τραυμάτισε εργαζόμενη προκαλώντας της κάταγμα στο χέρι και τραύμα στο κεφάλι.

Το ατύχημα συνέβη όταν η εργαζόμενη ακτινολόγος έκλεισε την πόρτα και εκείνη βγήκε από τους μεντεσέδες και έπεσε πάνω της. Το περιστατικό έχει θορυβήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, ο σύλλογος του οποίου θα συνεδριάσει την Δευτέρα 4 Μαρτίου.

