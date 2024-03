Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μπογιές στο σπίτι του Παναγιώτη Γκλαβίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η ομάδα που έχει αναλάβει την επίθεση στο σπίτι του Παναγιώτη Γκλαβίνη.

-

(εικόνα αρχείου)

Παρέμβαση με μπογιές, συνθήματα και τρικάκια πραγματοποίησαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έξω από το σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη στη Θεσσαλονίκη.



Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει μέσω ιστοσελίδας του χώρου η ομάδα «Φοιτητές/τριες στην μάχη για τις λαϊκές ανάγκες».



Όπως ανέφεραν στην ανακοίνωση τους, πέταξαν μπογιές, τρικάκια και έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη στην Καλαμαριά.

Πηγή: grtimes.gr