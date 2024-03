Πιερία

Πιερία: Πλήμμυρισαν οι δρόμοι από την κακοκαιρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυρσοβεστική έστειλε μηχανήματα και οχήματα, ώστε να βοηθήσουν τους οδηγούς ακινητοποιημένων οχημάτων.

-

Ισχυρή βροχόπτωση με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ακόμη και χαλαζόπτωση, έπληξε τις τελευταίες ώρες περιοχές της Πιερίας.

Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 40 κλήσεις και χρειάστηκε να επέμβει σε τρεις περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια.

Επιπλέον, στην περιοχή μεταξύ Καρίτσας και Βροντού, στοn Δήμο Δίου-Ολύμπου, η Πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμό ηλικιωμένης γυναίκας μέσα από το σπίτι της και τριών γυναικών που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτοκίνητο. Στη δεύτερη περίπτωση έγινε και χρήση μηχανήματος έργου για την μεταφορά των γυναικών σε ασφαλές σημείο.

Επαρχιακοί δρόμοι στα ορεινά της Πιερίας πλημμύρισαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μετ' εμποδίων. Χωρίς προβλήματα πάντως γίνεται η κίνηση των οχημάτων στην ΠΑΘΕ.

Στο μεταξύ, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται λόγω της κακοκαιρίας σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης των προβλημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Έληξε η ομηρία στο νοσοκομείο του Άαχεν

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 177 σημεία