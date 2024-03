Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Επιτέθηκε στην μητέρα του και...

Τι κατήγγειλε η ίδια η μητέρα για την επίθεση που δέχτηκε απο τον γιο της.

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο καθώς μια γυναίκα 58 χρονών πέρασε μαρτυρικές στιγμές στα χέρια του γιου της.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία τα ξημερώματα της Δευτέρας ο γιος απείλησε και έβρισε τη μητέρα του. Το απόγευμα της ίδιας μέρας επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όμως αυτή τη φορά της πέταξε αντικείμενο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Το βράδυ η μητέρα μην αντέχοντας αυτή την κατάσταση πήγε στις αρχές και τον κατήγγειλε.

Η 58χρονη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη του 31χρονου άνδρα ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές έχοντας απασχολήσει την Αστυνομία για ανάλογες πράξεις.

