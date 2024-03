Θεσσαλονίκη

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια - ΑΠΘ: Φοιτητές απέκλεισαν την είσοδο του πανεπιστημίου (εικόνες)

Οι φοιτητές κρατούν πανό με συνθήματα κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Σε συμβολικό αποκλεισμό κεντρικών εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν φοιτητές του ΑΠΘ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει και τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Από νωρίς το πρωί, οι φοιτητές, κρατώντας πανό που αναγράφουν συνθήματα κατά της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τις μπάρες ελέγχου της διόδου οχημάτων από τον κεντρικό δρόμο του campus, στο ύψος των οδών Εγνατίας αλλά και Αγίου Δημητρίου, καθώς και σε εισόδους περιμετρικά του πανεπιστημίου.

Η κινητοποποίηση θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι, οπότε οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της πόλης, με σημείο συγκέντρωσης την πλατεία Καμάρας.

