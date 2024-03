Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Ενδοοικογενειακή βία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για βιασμό και εξύβριση

Συνελήφθη ένας άνδρας μετά από καταγγελία της συζύγου του για κακοποίηση.

Την κόλαση στα χέρια του ίδιου της του συζύγου φέρεται να βίωνε 28χρονη αλβανικής υπηκοότητας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, χθες Τετάρτη, η 28χρονη μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου και κατήγγειλε εξύβριση και τον βιασμό της από τον σύζυγό της, που λαμβάνει χώρα κατά τα δύο τελευταία έτη.

Ο 38χρονος Αλβανός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων, που ενημερώθηκαν για το συμβάν και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: thestival.gr

