Εύβοια - Τροχαίο: Έγκυος και παιδί τραυματίστηκαν σε σύγκρουση αυτοκινήτων

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η γυναίκα και το παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας για τροχαίο που σημειώθηκε στη Δροσιά Χαλκίδας, στον περιφερειακό δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima δύο Ι.Χ. κάτω υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα έγκυος και ένα παιδάκι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρει τους δύο τραυματίες στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

