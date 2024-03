Θεσσαλονίκη

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη - Καίνε τα πτυχία τους (εικόνες)

Νέο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη όπου οι φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Φοιτητές διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Νωρίτερα το πρωί φοιτητές απέκλεισαν τις εισόδους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα, Βαγγέλης Κοκολάκος.





Οι φοιτητές που διαδηλώνουν μιλούν για νομοσχέδιο που θα υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, ζητώντας “δωρεάν παιδεία για όλους”. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Καμάρας και θα κινηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στο κέντρο για τα μέτρα τάξης της διαδήλωσης.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση με οδηγό ταξί ο οποίος ήθελε να περάσει στους χώρους του πανεπιστημίου με τους φοιτητές να τον αποτρέπουν.

Οι φοιτητές καίνε τα πτυχία τους σε ψησταριά.

Για την αυριανή μέρα οι φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν κάθοδο στην Αθήνα με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στην πανελλαδική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια, την ώρα που αναμένεται να διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο.