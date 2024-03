Λάρισα

Λάρισα: Προφυλακιστέος ο γιατρός που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην κόρη του

Σοκαρισμένη είναι όλη η τοπική κοινωνία στη Λάρισα. Τι εκκρεμεί να φανεί από την έρευνα της αστυνομίας. Πώς κατάλαβε η μητέρα του παιδιού για την κακοποίηση.

Σε σοκ είναι η κοινή γνώμη από το νέο περιστατικό ασέλγειας ενός 47χρονου πατέρα στην κόρη του. Ο πατέρας, που φέρει την ιδιότητα του γιατρού, κρίθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/3) προφυλακιστέος.

Το σοκαριστικό περιστατικό, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, για τον 47χρονο πατέρα, που προφυλακίστηκε, μετά από καταγγελία για ασέλγεια στην τετράχρονη κόρη του, μέσα στο αυτοκίνητό του.

Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα από το βιολογικό υλικό που συνέλλεξαν οι Αρχές από το αυτοκίνητο του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να χρησιμοποίησε το χέρι της ανήλικης κόρης του επί του ανδρικού του μορίου μέχρι την εκσπερμάτωσή του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Από τη μητέρα της ανήλικης και πρώην σύζυγό του, υποβλήθηκε σε βάρος του δράστη έγκληση διότι επέστρεψε την ανήλικη στις 14:00 αντί για τις 10:00 της 27ης Φεβρουαρίου 2024, ώρα που ορίζει η πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου.

