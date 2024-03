Ξάνθη

Πέθανε Ανθυπολοχαγός μετά από αξονική τομογραφία

Ο αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων έχασε ξαφνικά την ζωή του, μετά από μια αξονική τομογραφία.

Ακόμη μια τραγωδία με τον αιφνίδιο χαμό ενός ανθρώπου, καταγράφηκε το Σάββατο, αυτήν την φορά στην Ξάνθη, όπου ένα 39χρονο στέλεχος του Στρατού Ξηράς έφυγε από την ζωή, μετά από μια αξονική τομογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kranosgr.com, πρόκειται για Ανθυπολοχαγό Μουσικού, ο οποίος υπηρετούσε στο Δ’ Σώμα Στρατού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, το στέλεχος του Στρατού Ξηράς φέρεται να κατέρρευσε μετά την ολοκλήρωση αξονικής τομογραφίας.

Ο 39χρονος κατέληξε, πιθανότατα από ανακοπή, ωστόσο απαντήσεις για τον αιφνίδιο θάνατό του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Είναι το δεύτερο στέλεχος που θρηνεί ο Στρατός τις τελευταίες ημέρες καθώς επίσης αιφνιδιαστικά πριν λίγες ημέρες κατέρρευσε και πέθανε 48χρονος Ανθυπασπιστής του ΣΞ, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Παρότι κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δεν κατέστη ικανό να τον επαναφέρουν.

