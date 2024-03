Αχαΐα

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 2,5 μηνών

Τραγωδία στην Πάτρα. Φως στα αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Τραγωδία για γνωστή οικογένεια επιχειρηματιών της Πάτρας!

Γονείς βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του το 2,5 μηνών βρέφος τους (αγοράκι) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε δεν κατέστη εφικτό να το επαναφέρουν στη ζωή, βυθίζοντας την οικογένεια σε βαρύ πένθος.

Πρόκειται για μία ανείπωτη τραγωδία που σκορπίζει θλίψη στην αχαϊκή πρωτεύουσα καθώς και στους συγγενείς και φίλους της γνωστής οικογένειας των επιχειρηματιών της Πάτρας.

Φως στα αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

